A MEFLSZ észrevételei a fegyvertörvény módosításhoz

„Member States should, however, have the possibility to authorise the acquisition and the possession of prohibited firearms when necessary for educational, cultural, including film and theatre, research or historical purposes. Authorised persons could include, interalia, armourers, proof houses, manufacturers, certified experts, forensic scientists and, in certain cases, those involved in film or television recordings. Member States should also be allowed to authorise individuals to acquire and possess otherwise prohibited firearms and essential components thereof for national defence, such as in the context of voluntary military training provided” „A tagállamok számára biztosítani kell azonban a lehetőséget arra, hogy engedélyezzék az A kategóriába sorolt tűzfegyverek, alapvető alkotóelemek és lőszer megszerzését és tartását abban az esetben, ha az oktatási, kulturális – többek között film- vagy színházművészeti –, kutatási vagy történelmi célokból szükséges. A fenti személyek körébe tartozhatnak többek között a fegyverkészítők, próbajel-felügyeleti hatóságok, gyártók, tanúsított szakértők, igazságügyi tudományos szakértők és bizonyos esetekben film- vagy televíziós tartalom gyártással foglalkozó személyek. A tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy egyének számára engedélyezzék az A kategóriába sorolt tűzfegyverek, alapvető alkotóelemek és lőszer beszerzését nemzeti védelmi célokra, például a nemzeti jog alapján tartott önkéntes katonai kiképzések összefüggésében.”

„Member States may authorise target shooters to acquire and possess semi-automatic firearms classified in categories A.6 and A.7 of Annex I, subject to the following conditions:” „A tagállamok céllövészek számára engedélyezhetik, hogy az I. melléklet A kategóriájának 6. és 7. pontjába sorolt félautomata tűzfegyvereket szerezzenek meg és tartsanak az alábbi feltételek mellett:”

“b) provision of proof that the target shooter is actively practising for or participating in shooting competitions recognised by an official shooting sport organisation of that Member State or by an internationally established and officially recognised shooting sport federation; and” „bizonyíték szolgáltatása arról, hogy a céllövész az adott tagállam valamely hivatalos sportlövő szervezete vagy valamely hivatalosan elismert nemzetközi sportlövő szövetség aktív gyakorló tagja vagy ezek elismert lövészeti versenyeken vesz részt; valamint”

„the target shooter is a member of a shooting club and, has been regularly practising target shooting in it for at least twelve months, and” „a céllövész valamely lövészeti klub tagja és annak keretében legalább 12 hónapja rendszeresen gyakorolja a céllövészetet, és”